Агент Малкина рассказал, подпишет ли форвард новый контракт с «Питтсбургом»

Шансы российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина подписать новый контракт с клубом составляют 50 на 50, сообщил его агент Джей Пи Бэрри.

«Питтсбург» должен подписать многих хоккеистов. А свободного пространства под потолком зарплат не так уж много. К этому моменту шансы на продление можно оценить как 50 на 50», - приводит его слова в своих соцсетях журналист Рик Даливал.

Напомним, после 30 июня хоккеист может стать свободным агентом, поскольку его старый контракт с клубом истечет, а новый до сих пор не подписан, поскольку стороны никак не могут прийти к соглашению. По некоторым данным, «Питтсбург» готов предложить двухлетний контракт с зарплатой в пять миллионов долларов, Евгений же настаивает на трехлетнем соглашении.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Малкин провел 41 матч, в котором набрал 42 (20+22) очка. В плей-офф Кубка Стэнли на счету форварда семь встреч и шесть (3+3) набранных очков.