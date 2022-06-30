Евгений Малкин останется в «Питтсбурге», если согласится подписать разумный контракт с клубом

Президент по хоккейным операциям «Питтсбург Пингвинз» Брайан Бурк высказался по поводу ситуации с продлением контракта нападающего клуба Евгения Малкина.

Ранее стало известно, что между командой и 35-летним хоккеистом имеются разногласия по условиям нового трудового сотрудничества. Отмечалось, что россиянин хочет получить трехлетнее соглашение, а руководство «Пингвинз» предлагает лишь контракт на два года. При этом форварду придется пойти на понижение зарплаты.

– Мы хотим, чтобы все наши игроки вернулись, но они должны вернуться на тот срок и зарплаты, которые имеют смысл. А если нет, то они покинут команду, – цитирует Бурка пресс-служба НХЛ.

Напомним, что в сезоне-2021/22 Малкин отыграл 48 матчей, забросил 23 шайбы и отдал 25 результативных передач.