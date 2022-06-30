Цулыгин продолжит свою работу в тренерском штабе «Салавата Юлаева»

Пресс-служба «Салавата Юлаева» сообщила о том, что клуб подписал новый контракт с тренером Николаем Цулыгиным.

По информации источника, трудовое сотрудничество между уфимской командой и 47-летним специалистом рассчитано до конца сезона-2022/23. Отмечается, что наставник продолжит свою работу в тренерском штабе клуба из Башкортостана.

Напомним, что Цулыгин находится в «Уфе» с 2017 года. В сезоне-2018/19 под его руководством «Салават» стал бронзовым призером КХЛ.

Добавим, что в следующем сезоне должность главного тренера уфимцев займет Виктор Козлов.