Фетисов заинтересован в том, чтобы увидеть связку Малкин – Панарин в «Рейнджерс»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался по поводу возможного ухода нападающего Евгения Малкина из «Питтсбурга».

Ранее в стане «Пингвинз» сообщили о том, что 35-летний хоккеист покинет клуб, если он не согласится на подписание разумного контракта. В прошедшем сезоне форвард набрал 48 (23+25) очков в 48 матчах.

– Не знаю, почему в «Питсбурге» резину тянут. Малкин – выдающийся хоккеист, его любой клуб НХЛ оторвет с руками и ногами, если «Пингвинз» не продлят контракт. Было бы интересно увидеть дуэт Панарина и Малкина. Два умнейших хоккеиста с отличным чтением игры, – цитирует Фетисова Sport24.ru.

Напомним, что действующее соглашение Малкина с «Питтсбургом» рассчитано до 1 июля. Ранее отмечалось, что россиянин хочет получить трехлетнее соглашение, а руководство «Пингвинз» предлагает ему контракт на два года. При этом форварду придется пойти на понижение зарплаты.