Шепелев вернулся в «Трактор»

«Трактор» объявил о возвращении в команду своего воспитанника Александра Шепелева, который подписал с родной командой однолетний контракт.

«Два года назад Александр Шепелев решил попробовать свои силы в Европе и провел это время в Чехии и Словакии, получив важный опыт. Защитник является воспитанником нашей школы, уже играл за «Трактор» в КХЛ и знаком с системой работы Анвара Гатиятулина, а это значительно упростит процесс адаптации. Считаем, что по потенциалу это игрок КХЛ и при должном подходе он может стабильно заиграть в Лиге уже в нынешнем сезоне», - приводит пресс-служба клуба слова генерального директора Ивана Савина.

Добавим, что 24-летний защитник выступал за чешский «Фридек-Мистек» и словацкий «Мартин», а прошлый сезон провел в другом клубе из Словакии «Липтовски-Микулаш», где забросил четыре шайбы и отдал шесть голевых пасов в 23 матчах.