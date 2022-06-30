Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Павел Дацюк завершил карьеру

Бывший нападающий сборной России Павел Дацюк объявил о завершении своей карьеры.

«Все логично, просто я еще не объявил официально об этом. Все логично, все понимают. Объявлять я буду обязательно, с большим удовольствием и с уважением к болельщикам, ко всем, кто помогал мне», - приводит слова ветерана телеканал «Матч ТВ».

Напомним, Дацюк дважды выигрывал Кубок Стэнли с «Детройт Ред Уингз» и Кубок Гагарина с питерским СКА.

В составе сборной России форвард становился чемпионом мира и олимпийским чемпионом.

Последним клубом Дацюка стал екатеринбургский «Автомобилист».