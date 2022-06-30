В Госдуме посоветовали европейским спортивным федерациям не лезть в политику

Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев раскритиковал европейские спортивные федерации, которые наказывают собственных спортсменов, выступающих в России.

«Это самая настоящая дискриминация, причем в отношении собственных граждан. И за что? За то, что они зарабатывают, а потом еще и платят налоги в своей же стране. Я думаю, что в случае проявления спортсменами принципиальности любой независимый суд встанет на их сторону и признает подобные отстранения незаконными.

Так что национальным спортивным федерациям европейских стран мы советуем заниматься прямыми обязанностями, а не вплетать политику в спорт», - приводит слова политика ТАСС.

Напомним, накануне стало известно о том, что хоккейный «Спартак» пополнился латвийским нападающим Миксом Индрашисом, несмотря на то, что в Латвии запретили своим спортсменам выступать в России и в КХЛ.

Ранее многие легионеры футбольных и хоккейных российских клубов покинули свои команды в связи с давлением на них властей своих стран.