ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Перешедший в «Спартак» Индрашис больше не сможет играть за сборную Латвии из-за запрета властей

Санкции в отношении хоккеиста носят бессрочный характер
30 июня 2022 17:47
автор: Александр Шульгин

Латвийский нападающий Микс Индрашис больше не сможет выступать за сборную Латвии.

Об этом рассказал генеральный секретарь Латвийской федерации хоккея Робертс Плявейс.

«Эта новость стала для меня большим сюрпризом. Вчера мне не удалось позвонить Миксу, чтобы узнать реальную ситуацию. Если озвученный факт приведет к реальным действиям, то Микса точно не допустят к матчам в сборной Латвии. В настоящее время изменения, принятые в закон о спорте, не определяют срок, в течение которого действует это положение, поэтому теперь это решение без окончательной даты», - приводит слова функционера Sportazinas.

Напомним, форвард подписал с красно-белыми контракт сроком на один сезон.

Отметим, что власти Латвии законодательно запретили своим хоккеистам и тренерам работать в России и в КХЛ, однако это уже второй случай за сутки, когда запрет нарушается: днем ранее Леонид Тамбиев, также являющийся гражданином Латвии, сохранил пост главного тренера владивостокского «Адмирала».

В минувшем сезоне Индрашис выступал как раз в составе дальневосточников и подольского «Витязя», проведя в сумме 46 матчей в «регулярке» и набрав 17 (7+10) очков. Ни один из клубов не пробился в плей-офф Кубка Гагарина.

Это интересно:
Перешедший в «Спартак» Индрашис больше не сможет играть за сборную Латвии из-за запрета властей
Санкции в отношении хоккеиста носят бессрочный характер
30.06.2022 17:47
Хоккей
автор: Александр Шульгин
В Госдуме посоветовали европейским спортивным федерациям не лезть в политику
Выступающих в России иностранных спортсменов стали притеснять собственные власти
30.06.2022 17:33
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Павел Дацюк завершил карьеру
Официальное заявление хоккеиста последует в ближайшее время
30.06.2022 16:39
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Шепелев вернулся в «Трактор»
Шепелев вернулся в «Трактор»
Защитник подписал однолетний контракт с клубом из Челябинска.
30.06.2022 15:20
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Фетисов заинтересован в том, чтобы увидеть связку Малкин – Панарин в «Рейнджерс»
Ранее стало известно, что Малкин может покинуть «Питтсбург» перед началом сезона-2022/23.
30.06.2022 11:16
Хоккей
автор: Владислав Корегин
Цулыгин продолжит свою работу в тренерском штабе «Салавата Юлаева»
В сезоне-2022/23 пост главного тренера уфимцев займет Виктор Козлов.
30.06.2022 10:56
Хоккей
автор: Владислав Корегин
Малкин останется в «Питтсбурге», если согласится подписать разумный контракт с клубом
Российский хоккеист близок к тому, чтобы стать свободным агентом.
30.06.2022 08:30
Хоккей
автор: Владислав Корегин
Агент Малкина рассказал, подпишет ли форвард новый контракт с «Питтсбургом»
После 30 июня россиянин станет неограниченно свободным агентом
29.06.2022 21:34
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Салават» подписал контракт с канадским защитником Мерфи
Ранее башкирский клуб покинули почти все легионеры.
29.06.2022 19:20
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Латыш Индрашис перешел в «Спартак», несмотря на запрет латвийских властей играть в КХЛ
29.06.2022 18:14
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Дзюба и другие экс-сборники на выданье! Российские звезды, которые подходят к старту РПЛ без контракта с клубом
«Плеймейкер» выбрал пять самых известных российских футбольных свободных агентов.
Дочь Тутберидзе вышла замуж за США? Межсезонье в фигурном катании
Серебряные призеры последнего чемпионата России в танцах на льду и участники Олимпиады-2022 Диана Дэвис и Глеб Смолкин, похоже, действительно хотят переметнуться из-под нашего флага под звездно-полосатый.
Вернет ли Холлоуэй корону? Выиграет ли Павлович самый опасный бой в жизни? Топ-7 поединков ММА и Bellator в июле-2022
«Плеймейкер» рассказывает о главных боях, которые ждут поклонников ММА в июле 2022 года.
«Не готов побриться под ноль в случае победы над «Зенитом» в Суперкубке». Гильермо Абаскаль — о работе в России
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о первых днях пребывания в новой команде, уходе из его штаба Андрея Ещенко, предстоящем Суперкубке и трансферах Антона Зиньковского и Мацея Рыбуса.
ЦСКА в компании «Зенита» и «Краснодара», а «Спартак» — второй с конца. Премии LIGA FAIR PLAY – пять лет!
Совместная Премия букмекерской компании «Лига Ставок» и Российской Премьер-Лиги отметила первый юбилей, назвав лауреата пятого по счету сезона РПЛ.
«Подкалываем Зелимхана, что теперь он не против 7:1 в Суперкубке». Сутормин — о разгроме ЦСКА и адаптации Бакаева
В матче «Кубка PARI Премьер» дубль Алексея Сутормина помог «Зениту» в гостях разгромить ЦСКА (3:0). После окончания встречи полузащитник ответил на вопросы корреспондента «Плеймейкера».
«Будем разговаривать с Чаловым…» Федотов — после 0:3 от «Зенита»
Новый главный тренер ЦСКА Владимир Федотов после поражения от «Зенита» в матче «Кубка PARI Премьер» рассказал о давлении в армейском клубе и поделился трансферными планами.
0:5 после двух игр и никакого просвета. Как ЦСКА Федотова потерпел разгром от «Зенита»
Чемпионы страны на классе переиграли в Москве ЦСКА (3:0) в рамках «Кубка PARI Премьер», дважды реализовав пенальти.
Не посадили — и он воскрес! Как дубль Промеса принес Абаскалю первую победу со «Спартаком»
Красно-белые в товарищеском матче выиграли в Тарасовке у «Балтики» - 3:2.
«Реал» по-русски. Почему баскетбольный ЦСКА проигрывает раз в десять лет
В цикле статей, посвященных 30-летию российского спорта, клубные команды мы стараемся не выделять – во избежание приступов ревности у клубов-соперников. Но для одной команды, выигравшей за этот период 27 (!) чемпионатов страны и несколько европейских титулов, мы все-таки сделаем исключение.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика