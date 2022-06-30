Перешедший в «Спартак» Индрашис больше не сможет играть за сборную Латвии из-за запрета властей

Латвийский нападающий Микс Индрашис больше не сможет выступать за сборную Латвии.

Об этом рассказал генеральный секретарь Латвийской федерации хоккея Робертс Плявейс.

«Эта новость стала для меня большим сюрпризом. Вчера мне не удалось позвонить Миксу, чтобы узнать реальную ситуацию. Если озвученный факт приведет к реальным действиям, то Микса точно не допустят к матчам в сборной Латвии. В настоящее время изменения, принятые в закон о спорте, не определяют срок, в течение которого действует это положение, поэтому теперь это решение без окончательной даты», - приводит слова функционера Sportazinas.

Напомним, форвард подписал с красно-белыми контракт сроком на один сезон.

Отметим, что власти Латвии законодательно запретили своим хоккеистам и тренерам работать в России и в КХЛ, однако это уже второй случай за сутки, когда запрет нарушается: днем ранее Леонид Тамбиев, также являющийся гражданином Латвии, сохранил пост главного тренера владивостокского «Адмирала».

В минувшем сезоне Индрашис выступал как раз в составе дальневосточников и подольского «Витязя», проведя в сумме 46 матчей в «регулярке» и набрав 17 (7+10) очков. Ни один из клубов не пробился в плей-офф Кубка Гагарина.