В прощальном матче Семина его команда обыграла Дацюка

В прощальном матче бывшего нападающего сборной России Александра Семина его команда одержала победу над командой Павла Дацюка.

Встреча завершилась со счетом 10:9 в пользу »семинцев». В составе победителей по хет-трику оформили Александр Овечкин и сам виновник торжества. Также по шайбе забросили Артем Швец-Роговой, Андрей Николишин, Арсений Грицюк и Алексей Макеев.

За проигравших отличились Александр Гуськов, Максим Афиногенов и Данис Зарипов (все - дважды), а также Илья Скворцов, Антон Бурдасов и сам Дацюк, который также анонсировал завершение спортивной карьеры.

Последним клубом Семина стал подольский «Витязь», за который он выступал в сезоне 2020/21. Хоккеист является двукратным чемпионом мира в составе сборной России.