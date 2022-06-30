Президент Финляндии отказался играть в хоккей с Путиным

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что сейчас не стал бы играть в хоккей с российским лидером Владимиром Путиным.

«Нет, я бы больше не сыграл. В общем, Россия была не партнером, а соседом, которого нужно учитывать», - приводит слова Ниинисте La Repubblica.

Напомним, в 2012 году в свой первый визит в Россию Ниинисте сыграл с Путиным в хоккее.

В конце февраля согласно рекомендациям МОК международные спортивные организации отстранили российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой.