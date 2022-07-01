«Детройт» возглавил бывший помощник Купера в «Тампе»

Экс-член тренерского штаба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Дерек Лалонд стал новым главным тренером «Детройт Ред Уингз».
«Я рад объявить 49-летнего Дерека Лалонда нашим новым главным тренером. Мы считаем, что он готов сделать следующий шаг и стать главным тренером», - приводит пресс-служба НХЛ слова генерального менеджера клуба Стива Айзермана.
Напомним, в минувшем сезоне «Детройт» занял 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции и не смог выйти в плей-офф Кубка Стэнли.
«Тампа» снова дошла до финала, однако не смогла завоевать трофей в третий раз подряд.
источник: ХК «Детройт Ред Уингз»