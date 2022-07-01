«Детройт» возглавил бывший помощник Купера в «Тампе»

«Не готов побриться под ноль в случае победы над «Зенитом» в Суперкубке». Гильермо Абаскаль — о работе в России

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о первых днях пребывания в новой команде, уходе из его штаба Андрея Ещенко, предстоящем Суперкубке и трансферах Антона Зиньковского и Мацея Рыбуса.