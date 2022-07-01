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«Детройт» возглавил бывший помощник Купера в «Тампе»

«Красный крылья» объявили имя нового наставника
01 июля 2022 08:58
автор: Александр Шульгин

Экс-член тренерского штаба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Дерек Лалонд стал новым главным тренером «Детройт Ред Уингз».

«Я рад объявить 49-летнего Дерека Лалонда нашим новым главным тренером. Мы считаем, что он готов сделать следующий шаг и стать главным тренером», - приводит пресс-служба НХЛ слова генерального менеджера клуба Стива Айзермана.

Напомним, в минувшем сезоне «Детройт» занял 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции и не смог выйти в плей-офф Кубка Стэнли.

«Тампа» снова дошла до финала, однако не смогла завоевать трофей в третий раз подряд.

источник: ХК «Детройт Ред Уингз»
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