«Ак Барс» официально объявил о назначении Знарка на пост главного тренера

Казанский «Ак Барс» объявил о назначении Олега Знарка на пост главного тренера на сезон-2022/23.

«Весь тренерский штаб понимает, для чего нас пригласили в «Ак Барс». Ожидания болельщиков самые высокие, цели клуба понятны. Уверен, в нашей раздевалке все хотят выиграть. Задача тренеров – за короткий срок создать хорошую команду, которая будет биться за Кубок », - приводит слова специалиста пресс-служба клуба.

В штаб Знарка в «Ак Барсе» вошли Юрий Бабенко, Александр Бойков, Александр Агопеев в качестве тренера вратарей и Денис Коротышев, который будет отвечать за физическую подготовку команды.

Последним местом работы Знарка был «Спартак», который в марте прошлого года решил не продлевать контракт с тренером.

«Ак Барс» прошлый сезон закончил после первого раунда Кубка Гагарина, уступив «Авангарду» (2-4).