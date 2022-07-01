Знарок озвучил задачи «Ак Барса» на следующий сезон

Главный тренер казанского «Ак Барса» Олег Знарок назвал задачи команды на предстоящий сезон КХЛ.

«Весь тренерский штаб понимает, для чего нас пригласили в „Ак Барс“. Ожидания болельщиков самые высокие, цели клуба понятны. Задача тренеров - за короткий срок создать хорошую команду, которая будет биться за Кубок», - приводит слова специалиста клубная пресс-служба казанцев.

Напомним, о назначении Знарка стало известно давно, однако контракт с наставником был подписан только сегодня. Последним клубом Олега Валерьевича был московский «Спартак».

В сезоне 2021/22 «Ак Барс» под руководством Дмитрия Квартальнова дошел до полуфинала Восточной конференции, в котором уступил омскому «Авангарду», после чего Квартальнов покинул свой пост.