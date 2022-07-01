ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Генменеджер «Ак Барса» назвал причины назначения Знарка на пост главного тренера команды

Казанский клуб ставит перед собой самые высокие задачи.
01 июля 2022 11:36
автор: Александр Шульгин

Генеральный менеджер казанского «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал подписание контракта с Олегом Знарком в качестве нового главного тренера команды.

«Олег Знарок – один из самых успешных тренеров КХЛ, сильнейший специалист с огромным опытом работы в топ-клубах. Мы видим огромное желание тренера снова добиваться высоких результатов и верим, что наше сотрудничество будет продуктивным», - приводит слова руководителя пресс-служба казанцев.

Напомним, о назначении Знарка стало известно давно, однако контракт с наставником был подписан только сегодня. Последним клубом Олега Валерьевича был московский «Спартак».

В сезоне 2021/22 «Ак Барс» под руководством Дмитрия Квартальнова дошел до полуфинала Восточной конференции, в котором уступил омскому «Авангарду», после чего Квартальнов покинул свой пост.

источник: ХК «Ак Барс»
Это интересно:
Генменеджер «Ак Барса» назвал причины назначения Знарка на пост главного тренера команды
Казанский клуб ставит перед собой самые высокие задачи.
01.07.2022 11:36
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Знарок озвучил задачи «Ак Барса» на следующий сезон
Специалист подписал контракт с клубом на один сезон.
01.07.2022 11:24
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Ак Барс» официально объявил о назначении Знарка на пост главного тренера
«Ак Барс» официально объявил о назначении Знарка на пост главного тренера
Объявлен тренерский штаб команды на будущий сезон.
01.07.2022 11:04
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Болельщики «Колорадо» освистали Ничушкина (видео)
В Денвере прошел чемпионский парад новых обладателей Кубка Стэнли.
01.07.2022 10:50
Хоккей
автор: Максим Скороходов
«Детройт» возглавил бывший помощник Купера в «Тампе»
«Красный крылья» объявили имя нового наставника
01.07.2022 08:58
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Президент Финляндии отказался играть в хоккей с Путиным
Саули Ниинисте нелицеприятно высказался о России
30.06.2022 21:47
Хоккей
автор: Александр Шульгин
В прощальном матче Семина его команда обыграла Дацюка
На двоих обе дружины наколотили 19 шайб
30.06.2022 18:47
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Перешедший в «Спартак» Индрашис больше не сможет играть за сборную Латвии из-за запрета властей
Санкции в отношении хоккеиста носят бессрочный характер
30.06.2022 17:47
Хоккей
автор: Александр Шульгин
В Госдуме посоветовали европейским спортивным федерациям не лезть в политику
Выступающих в России иностранных спортсменов стали притеснять собственные власти
30.06.2022 17:33
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Павел Дацюк завершил карьеру
Официальное заявление хоккеиста последует в ближайшее время
30.06.2022 16:39
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Минималка от «Питтсбурга», солнце Майами или шанс на Кубок Стэнли? Что выберет этим летом Малкин
1 июля истек срок контракта Евгения Малкина с «Питтсбург Пингвинз». Если стороны не подпишут новое соглашение в ближайшие недели, то наш центрфорвард выйдет на рынок неограниченно свободным агентом.
«Лига Ставок» и другие лидеры рынка получили награды на «Премии РБ»-2022
В Москве прошла церемония вручения наград победителям ежегодной Премии «Рейтинга Букмекеров». Гран-при удостоилась компания «Фонбет».
«Допускаю, что этот Циннбауэр через неделю захочет уехать». Ринат Билялетдинов — о новом главном тренере «Локомотива»
Бывший наставник «Локомотива» Ринат Билялетдинов поделился с «Плеймейкером» мнением о назначении Йозефа Циннбауэра.
Когда Месси и Роналду не попадают даже в Топ-20! Marca составила «правильный» рейтинг лучших
Авторитетное испанское издание устроило голосование, выбрав сотню лучших футболистов года, выступавших в Европе. Жюри состояло из 60 журналистов и аналитиков со всего мира, а результаты удивят многих.
Дзюба и другие экс-сборники на выданье! Российские звезды, которые подходят к старту РПЛ без контракта с клубом
«Плеймейкер» выбрал пять самых известных российских футбольных свободных агентов.
Дочь Тутберидзе вышла замуж за США? Межсезонье в фигурном катании
Серебряные призеры последнего чемпионата России в танцах на льду и участники Олимпиады-2022 Диана Дэвис и Глеб Смолкин, похоже, действительно хотят переметнуться из-под нашего флага под звездно-полосатый.
Вернет ли Холлоуэй корону? Выиграет ли Павлович самый опасный бой в жизни? Топ-7 поединков ММА и Bellator в июле-2022
«Плеймейкер» рассказывает о главных боях, которые ждут поклонников ММА в июле 2022 года.
«Не готов побриться под ноль в случае победы над «Зенитом» в Суперкубке». Гильермо Абаскаль — о работе в России
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о первых днях пребывания в новой команде, уходе из его штаба Андрея Ещенко, предстоящем Суперкубке и трансферах Антона Зиньковского и Мацея Рыбуса.
ЦСКА в компании «Зенита» и «Краснодара», а «Спартак» — второй с конца. Премии LIGA FAIR PLAY – пять лет!
Совместная Премия букмекерской компании «Лига Ставок» и Российской Премьер-Лиги отметила первый юбилей, назвав лауреата пятого по счету сезона РПЛ.
«Подкалываем Зелимхана, что теперь он не против 7:1 в Суперкубке». Сутормин — о разгроме ЦСКА и адаптации Бакаева
В матче «Кубка PARI Премьер» дубль Алексея Сутормина помог «Зениту» в гостях разгромить ЦСКА (3:0). После окончания встречи полузащитник ответил на вопросы корреспондента «Плеймейкера».
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика