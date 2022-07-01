Генменеджер «Ак Барса» назвал причины назначения Знарка на пост главного тренера команды

Генеральный менеджер казанского «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал подписание контракта с Олегом Знарком в качестве нового главного тренера команды.

«Олег Знарок – один из самых успешных тренеров КХЛ, сильнейший специалист с огромным опытом работы в топ-клубах. Мы видим огромное желание тренера снова добиваться высоких результатов и верим, что наше сотрудничество будет продуктивным», - приводит слова руководителя пресс-служба казанцев.

Напомним, о назначении Знарка стало известно давно, однако контракт с наставником был подписан только сегодня. Последним клубом Олега Валерьевича был московский «Спартак».

В сезоне 2021/22 «Ак Барс» под руководством Дмитрия Квартальнова дошел до полуфинала Восточной конференции, в котором уступил омскому «Авангарду», после чего Квартальнов покинул свой пост.