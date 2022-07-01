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Задоров ведет переговоры о новом контракте с «Калгари»

Защитник отработал предыдущее двухлетнее соглашение с клубом НХЛ.
01 июля 2022 13:31
автор: Максим Скороходов

Российский защитник Никита Задоров подтвердил, что ведет переговоры о заключении нового контракта с «Калгари».

«Ведем переговоры. Пока ничего не могу сказать. Через пару недель увидим. Мне понравилось в «Калгари». Крутой коллектив, хорошая команда, очень крутой тренер, город хороший, как и болельщики. Приоритет — быть там, где тебя хотят видеть. Играть в плей-офф. Даже если я выйду на рынок, то все равно хочется попасть в команду, у которой есть какие-то шансы. Понятно, что тяжело судить, у какой команды есть шансы, все-таки хоккей — непредсказуемый вид спорта. Хотя последнюю пару-тройку лет побеждают фавориты. Хочется уже что-то выиграть в своей жизни», - приводит слова хоккеиста Sport24.ru.

В прошлом сезоне Задоров набрал 22 (4+18) очка в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, а также сделал три голевых паса в 12 играх Кубка Стэнли.

Сезон «Калгари» закончил во втором раунде плей-офф, уступив «Эдмонтону» (1-4).

Добавим, что до «Калгари» россиянин играл в «Баффало», «Колорадо» и «Чикаго». Хоккеист является воспитанником системы ЦСКА.

источник: Sport24.ru
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