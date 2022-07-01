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«Авангард» из-за санкций не может подготовить лед на новой арене

Клуб планировал закончить работы в июне.
«Авангард» из-за санкций не может подготовить лед на новой арене
01 июля 2022 16:03
автор: Максим Скороходов
автор фото: ХК "Авангард"

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов рассказал, что клуб испытывает проблемы с заливкой льда на новом стадионе.

«Вся инженерная система под лед у нас уже готова и испытана. Уже приехали ледозаливочные машины. Мы действительно были готовы в июне залить лед, но сдвинулись сроки из-за того, что задержалась поставка бортов. Вы знаете, какая сейчас ситуация с поставками оборудования. Нас тоже эта проблема касается. Борт застрял на таможне. Мы ожидаем его поставки на объект буквально в ближайшее время. Под него уже установлены закладные, и мы зальем лед сразу, как только борт приедет к нам на площадку в Омск. Рассчитываем, что это произойдет до середины июля», - сказал Крылов в эфире омского «12 канала».

«Авангард» в связи с постройкой нового стадиона вместимостью в 12 тысяч зрителей с 2018 года выступал в Балашихе. Называться новый стадион клуба будет «G-Drive Арена». Ее открытие запланировано на 15 сентября.

Прошлый сезон «Авангард» закончил в полуфинале Восточной конференции, уступив в семи матчах «Металлургу».

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