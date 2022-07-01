«Надо иметь большие яйца, чтобы после травмы брать Кубок Стэнли». Тертышный - о Ничушкине

Форвард «Трактора» Никита Тертышный высказался о характере нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина, который в минувшем сезоне выиграл Кубок Стэнли, обыграв в финале «Тампу-Бэй» (4-2 в серии).

«Чем удивил Ничушкин? Характером, на мой взгляд. Я его видел еще по школе, когда он играл за старшие года, потом в «вышке». Прогресс у него был сумасшедшим. Талантливый, физикой не обделен, умный.

Сейчас поднял Кубок, это дорогого стоит. Тем более играл с травмами – читал в интервью, видел видео, что-то сломано было. Надо иметь большие яйца, чтобы играть с травмой, выходить и брать Кубок», – цитирует Тертышного официальный сайт «Трактора».

Напомним, в финальной серии Кубка Стэнли «Колорадо» в шести матчах обыграл «Тампу-Бэй Лайтнинг» со счетом 4-2 и впервые с 2001 года завоевал трофей.