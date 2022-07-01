Экс-вратаря ЦСКА Федотова задержали по делу об уклонении от армии

Сотрудники правопорядка задержали в Санкт-Петербурге вратаря Ивана Федотова, сообщает телеграм-канал Baza.

По данным источника, он незаконно расторг контракт с ЦСКА. Сообщается, что теперь военная прокуратура считает хоккеиста «уклонистом от армии».

Напомним, что Федотов был признан лучшим вратарем прошлого сезона КХЛ, в котором провел 26 матчей в регулярном чемпионате и 22 игры в плей-офф, пропустив в них 54 и 43 шайбы соответственно, отличившись при этом одной голевой передачей.