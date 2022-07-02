Федотову грозит до двух лет лишения свободы из-за подозрений в уклонении от армии

Голкиперу «Филадельфии Флайерз» Ивану Федотову грозит до двух лет лишения свободы из-за подозрений в уклонении от воинской службы.

«По статье, которая вменяется хоккеисту, предусмотрена санкция до двух лет лишения свободы. Вопросом, касающимся будущего Ивана Федотова, занимается представитель ФХР. Несмотря на то что Федотов выступал за ЦСКА, ему пытаются вменить ст. 328 УК РФ», - цитирует источника, знакомого с ситуацией, «РИА Новости».

Ранее россиянина задержали представители военкомата в Санкт-Петербурге.

Напомним, что Федотов был признан лучшим вратарем прошлого сезона КХЛ, в котором провел 26 матчей в регулярном чемпионате и 22 игры в плей-офф, пропустив в них 54 и 43 шайбы соответственно, отличившись при этом одной голевой передачей.