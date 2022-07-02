Селянне станет собственником «Йокерита»: В выступлении в России были свои плюсы

Обладатель Кубка Стэнли 2007 года Теему Селянне заявил, что станет собственником финского «Йокерита».

«В ближайшее время будет представлена информация, остается совсем немного подождать. Там много позитивного. Может быть и лучше, что болельщики узнают обо всем сразу. Я собираюсь стать собственником клуба и буду принимать активное участие в его деятельности.

В выступлении в России были свои плюсы и минусы, было приятно смотреть хороший хоккей. Но я действительно рад, что «Йокерит» возвращается в финскую лигу», - приводит слова Селянне Iltalehti.

Напомним, клуб объявил о своем выходе из КХЛ прямо по ходу турнира, снявшись с розыгрыша Кубка Гагарина и пропустив московский «Спартак» сразу в полуфинал Западной конференции.

Также турнир покинуло рижское «Динамо».