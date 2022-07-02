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Спортивный юрист заявил, что Федотова задержали незаконно

Специалист отметил, что вратарю вряд ли грозит уголовная ответственность.
02 июля 2022 17:36
автор: Александр Шульгин

Спортивный юрист Артур Овчаров считает задержание голкипера сборной России по хоккею Ивана Федотова правоохранительными органами незаконным и уверен, что вратарю не грозит уголовная ответственность.

«Тут все зависит от того, не было ли у Федотова каких-то повесток, под которыми он подписывался и не являлся. Если их не было, ему не смогут инкриминировать 328-ю статью уголовного кодекса.

В любом случае такие действия со стороны правоохранителей неправомерны. Уклонялся человек или нет - закон такого права им не давал, именно таким образом забирать куда-то человека», - приводит слова специалиста «РИА Новости».

Также Овчаров добавил, что наиболее вероятным развитием событий ему видится административный штраф и призыв в армию.

Напомним, накануне сотрудники органов задержали Федотова буквально на улице и доставили в военкомат, где вратарю стало плохо, и его увезли на скорой.

По окончании минувшего сезона Иван подписал контракт с «Филадельфией Флайерз».

источник: «РИА Новости»
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