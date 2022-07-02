Каспарайтис заявил, что у «Ак Барса» слишком слабый состав для Знарка

Бывший защитник сборной России Дарюс Каспарайтис оценил назначение Олега Знарка на пост главного тренера казанского «Ак Барса».

«Хоть я и не живу в России, но Знарка я отлично знаю как хорошего тренера. Могу сказать, что для команды «Ак Барс» иметь такого профессионального наставника с большим опытом - очень хорошая перспектива.

Сейчас «Барсы» должны набрать соответствующий по уровню состав, тогда будет видно. В данный момент состав по уровню не совсем соответствует Знарку. В общем, приход хорошего тренера не всегда определяет команду чемпионов», - приводит слова ветерана «РБК-Спорт».

Напомним, о назначении Знарка стало известно давно, однако контракт с наставником был подписан только сегодня. Последним клубом Олега Валерьевича был московский «Спартак».

В сезоне 2021/22 «Ак Барс» под руководством Дмитрия Квартальнова дошел до полуфинала Восточной конференции, в котором уступил омскому «Авангарду», после чего Квартальнов покинул свой пост.

Перед началом нового сезона казанцы усилились бывшим лидером московского «Динамо» Вадимом Шипачевым и вернувшимся из НХЛ Александром Радуловым.