Новиков - о Федотове: После победы в Кубке Гагарина ему должны были принести погоны и военный билет

Заслуженный тренер России по хоккею Юрий Новиков считает, что вина за сложившуюся ситуацию с экс-голкипером ЦСКА Иваном Федотовым целиком и полностью лежит на клубе.

«Я читаю в СМИ, что Федотова обвиняют в уклонении от воинской службы, и улыбаюсь. Он же играл в ЦСКА, как он мог уклоняться от службы? Это, получается, армия уклонялась от него. ЦСКА был обязан разобраться с этим вопросом. Есть спортивная рота, где можно отслужить на законных основаниях. После победы в Кубке Гагарина ему должны были принести погоны и военный билет», - приводит слова специалиста «РИА Новости».

Напомним, накануне сотрудники органов задержали Федотова буквально на улице и доставили в военкомат, где вратарю стало плохо, и его увезли на скорой.

По окончании минувшего сезона Иван подписал контракт с «Филадельфией Флайерз». В составе ЦСКА хоккеист стал обладателем Кубка Гагарина, а на Олимпийских играх в Пекине завоевал серебро вместе со сборной России.