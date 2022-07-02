Российский нападающий «Сент-Луиса» пропустит начало сезона в НХЛ из-за операции

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Алексей Торопченко будет вынужден пропустить начало сезона в НХЛ из-за операции на плече.

«Это одна из тех травм, с которой он потенциально мог бы поиграть и снова получить травму, и тогда ему бы предстояла операция с восстановлением на четыре-пять месяцев. Мы просто подумали, что было бы благоразумно позаботиться об этом сейчас, чтобы он был сильным, когда вернется, и ему не нужно было бы об этом беспокоиться», - приводит слова генерального менеджера «блюзменов» Дага Армстронга клубная пресс-служба.

Напомним, в регулярном чемпионате 2021/22 Торопченко провел 28 матчей, в которых забросил две шайбы. В плей-офф Кубка Стэнли в активе 23-летнего россиянина 12 встреч и две голевые передачи.

«Сент-Луис» выбыл из борьбы за трофей в четвертьфинале турнира, уступив в серии будущему обладателю трофея «Колорадо Эвеланш» со счетом 2-4.