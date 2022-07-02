В НХЛ не исключают, что русские игроки не смогут вернуться в США

Российские хоккеисты, выступающие в НХЛ, могут столкнуться с трудностями при возвращении в США и Канаду после отпуска.

По информации The Athletic, большинство игроков из Европы в минувшем сезоне выступало без рабочих виз из-за пандемии коронавируса. Такое исключение для них сделало правительство США.

В связи с отменой карантинных ограничений европейским легионерам придется оформлять разрешения заново, однако у россиян могут возникнуть сложности из-за непростой международной обстановки.

Как сообщает издание, менеджеры некоторых команд уговаривали российских хоккеистов провести отпуск в США, однако многие все-таки улетели на родину.