Экс-голкипер ЦСКА Федотов был отправлен в Североморск

Адвокат Алексей Пономарев, представляющий интересы голкипера «Филадельфии Флайерз» Ивана Федотова, рассказал о текущей ситуации своего клиента.

Напомним, ранее сотрудники правоохранительных органов задержали 25-летнего россиянина в Санкт-Петербурге и доставили в военкомат. Хоккеисту вменяется уклонение от службы в армии.

– Ивана ночью отправили в Североморск. Ночью вывезли с территории госпиталя, а дальше информация отсутствует, – приводит слова Пономарева «РИА Новости».

Отметим, что в КХЛ Федотов выступал за ЦСКА, «Салават Юлаев», «Трактор» и «Нефтехимик». В составе армейцев он стал обладателем Кубка Гагарина-2022. Также вратарь завоевал серебряные медали на Олимпиаде в Пекине за сборную России.