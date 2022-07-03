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«Айлендерс» рассматривают вариант с обменом Варламова

Россиянин выступает в команде из Нью-Йорка с 2019 года
03 июля 2022 12:28
автор: Владислав Корегин

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семен Варламов может сменить клубную прописку перед началом следующего сезона НХЛ.

Как сообщает The Fourth Period, руководство «островитян» планирует освободить место под потолком зарплат и обменять 34-летнего россиянина в другую команду. Также отмечается, что коллектив может покинуть форвард Джош Бейли.

Согласно данным источника, в подписании вратаря заинтересованы обладатель Кубка Стэнли-2022 «Колорадо Эвеланш» и «Вегас Голден Найтс».

Напомним, Варламов защищает цвета «Айлендерс» с 2019 года. В прошедшем сезоне хоккеист отыграл 31 матч, дважды отстояв «на ноль». При этом его средний процент отраженных бросков составил 91,1. В данный момент зарплата голкипера составляет пять миллионов долларов в год.

источник: The Fourth Period
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