Губерниев выразил мнение, что ситуация с Федотовым вынудит молодых хоккеистов уезжать из России

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал ситуацию с голкипером «Филадельфии Флайерз» Иваном Федотовым.

Ранее 25-летнего хоккеиста задержали в Санкт-Петербурге и доставили в военкомат. Хоккеисту вменяется уклонение от службы в армии. При этом адвокат вратаря Алексей Пономарев заявил, что не знает о месте нахождения его клиента в данный момент.

– Глядя на историю с Федотовым, перспективные молодые игроки будут при первой возможности валить за океан! Мы этого добиваемся? – написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Добавим, что в СМИ появилась новость о том, что прошедшей ночью Федотова отправили в Североморск.