Овечкин уверен, что Капризов будет звездой НХЛ

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин оценил перспективы своего соотечественника нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова.

«Капризов будет звездой, он уже звезда, но у него талант, которым нужно пользоваться. Понятное дело, что я не говорю о Макдэвиде, но есть еще много молодых ребят, которым нужно не останавливаться на достигнутом», - приводит слова Овечкина «Чемпионат».

Добавим, что в прошедшем сезоне Капризов принял участие в 87 матчах «Миннесоты», забросил 54 шайбы и сделал 62 результативных передачи. Его команда уступила «Сент-Луису» (2-4) в первом раунде серии плей-офф НХЛ.