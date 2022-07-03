Вратарь сборной России Федотов находится в Североморске

Названо местонахождение вратаря сборной России Ивана Федотова.

Ранее 25-летнего хоккеиста задержали в Санкт-Петербурге и доставили в военкомат. Хоккеисту вменяется уклонение от службы в армии. При этом адвокат вратаря Алексей Пономарев заявил, что не знает о месте нахождения его клиента в данный момент.

«Иван Федотов находится уже в Североморске для прохождения воинской службы. Предположительно, местом службы будет одна из воинских частей, находящихся на Новой Земле в Северном Ледовитом океане», - приводит ТАСС слова своего источника в силовых структурах.

Отметим, что в КХЛ Федотов выступал за ЦСКА, «Салават Юлаев», «Трактор» и «Нефтехимик». В составе армейцев он стал обладателем Кубка Гагарина-2022. Также вратарь завоевал серебряную медаль на Олимпиаде в Пекине за сборную России.

По окончании прошлого сезона голкипер подписал контракт с «Филадельфией».