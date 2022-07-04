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Овечкин объяснил, почему не считает Капризова звездой

Россиянин стал лидером «Миннесоты».
04 июля 2022 09:32
автор: Александр Шульгин

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, чего не хватает форварду «Миннесоты Уайлд» Кириллу Капризову для того, чтобы стать настоящей звездой по меркам НХЛ.

«Капризов будет звездой, да он уже звезда. У него талант, который он должен развивать, чтобы стать настоящей звездой. У нас в целом очень много талантливых ребят, которым нужно не останавливаться на достигнутом и идти дальше», - приводит слова Овечкина «РБК-СПорт».

Напомним, в минувшем регулярном чемпионате НХЛ Капризов провел 81 матч, в котором набрал 108 (47+61) очков.

В плей-офф Кубка Стэнли в активе россиянина шесть встреч и восемь (7+1) очков.

источник: РБК
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