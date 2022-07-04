Любушкин признался, что в «Торонто» отношение к россиянам не изменилось

Российский защитник «Торонто Мэйпл Лифз» Илья Любушкин рассказал, как его одноклубники поддержали их с Ильей Михеевым после осложнения международной обстановки.

«У нас в команде все ребята хорошие, поэтому, наоборот, поддержали меня и сказали, что хоккей вне политики. Говорили, чтобы обращался, если потребуется какая-то помощь. Я - россиянин и люблю свою страну, но в НХЛ являюсь таким же наемным рабочим, как и все. Кроме американцев и канадцев - коренных жителей», - приводит слова хоккеиста Metaratings.

Напомним, в регулярном чемпионате НХЛ 2021/22 россиянин провел 31 матч в составе «кленовых листьев», в котором набрал шесть (2+4) очка. Первую половину сезона Любушкин отыграл за «Аризону» (46 матчей и восемь результативных передач).

В плей-офф Кубка Стэнли на счету Любушкина семь игр и одна голевая передача.