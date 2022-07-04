Федотов будет служить в Северодвинске до сентября, вратарю присвоили звание рядового

Появились новые данные о том, где находится вратарь сборной России Иван Федотов.

Как сообщает «Фонанка», 25-летнего хоккеиста призвал военкомат Выборгского района Санкт-Петербурга. Федотову уже присвоили звание «рядового». Вратарь прибыл в Северодвинск. Иван пробудет в 907-й учебном центре главкомата ВМФ до сентября. Затем будет решаться, куда хоккеиста отправят для прохождения дальнейшей службы.

Отмечается, что в центре готовят матросов по военно-учётным специальностям. После этого их направляют служить на боевые корабли флотов России.

Отметим, что в КХЛ Федотов выступал за ЦСКА, «Салават Юлаев», «Трактор» и «Нефтехимик». В составе армейцев он стал обладателем Кубка Гагарина-2022. Также вратарь завоевал серебряную медаль на Олимпиаде в Пекине за сборную России.

По окончании прошлого сезона голкипер подписал контракт с «Филадельфией».