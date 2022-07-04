Матыцин отреагировал на ситуацию с Федотовым

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал ситуацию с голкипером сборной России Иваном Федотовым.

Напомним, что 25-летнего хоккеиста доставили в учебную часть ВМФ России в Северодвинске. Отмечается, что он будет проходить там службу до сентября.

«Вопрос организации быта военнослужащих находится в сфере министерства обороны РФ. Если будет надо, мы будем сотрудничать. Мы находимся в тесном контакте с министерством обороны. Живите по закону, и все у вас будет хорошо», –приводят «РИА Новости» слова Матыцина.

В апреле Федотов заявил, что подпишет контракт с «Филадельфией».