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Матыцин отреагировал на ситуацию с Федотовым

В минувшем сезоне вратарь выступал за ЦСКА и стал обладателем Кубка Гагарина.
04 июля 2022 15:13
автор: Александр Поволоцкий

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал ситуацию с голкипером сборной России Иваном Федотовым.

Напомним, что 25-летнего хоккеиста доставили в учебную часть ВМФ России в Северодвинске. Отмечается, что он будет проходить там службу до сентября.

«Вопрос организации быта военнослужащих находится в сфере министерства обороны РФ. Если будет надо, мы будем сотрудничать. Мы находимся в тесном контакте с министерством обороны. Живите по закону, и все у вас будет хорошо», –приводят «РИА Новости» слова Матыцина.

В апреле Федотов заявил, что подпишет контракт с «Филадельфией».

источник: «РИА Новости»
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