Конфликт Федотова с ЦСКА мог стать причиной проблем хоккеиста с армией

Стали известны возможные причины ситуации с отправкой на воинскую службу голкипера «Филадельфии Флайерз» Ивана Федотова.

Согласно информации «РИА Новости Спорт», ссылающегося на свой источник, у 25-летнего хоккеиста мог возникнуть конфликт с его бывшим клубом – ЦСКА.

– Федотов поругался с армейцами. Это все вопрос контактов, амбиций самого вратаря и другого человека. Понятно, что все должны отслужить. Но при этом есть утвержденный порядок, который Федотова не устроил, – сообщил источник.

Напомним, что Федотов был доставлен в учебную часть ВМФ России в Северодвинске. Отмечается, что он будет проходить там службу до сентября.

В апреле голкипер заявил, что подпишет однолетний контракт с «Филадельфией».