ФХР обратилась в государственные органы для выяснения подробностей дела Федотова

Президент ФХР Владислав Третьяк отреагировал на ситуацию с вратарем сборной России Иванов Федотовым.

Напомним, что военная прокуратура считает 25-летнего хоккеиста уклонистом от армии.

«Федерация хоккея России следит за ситуацией с вратарём национальной сборной России Иваном Федотовым, касающейся его службы в армии. ФХР обратилась в государственные органы для выяснения подробностей дела», — цитирует Третьяка пресс-служба ФХР.

В СМИ появилась информация, что Федотов был отправлен в Северодвинс. Он находится в расположении 907-го учебного центра ВМФ России.