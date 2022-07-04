Чемпион мира Тихонов объявил о завершении карьеры

Чемпион мира по хоккею Виктор Тихонов объявил о завершении профессиональной карьеры.

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, внук легендарного тренера Виктора Тихонова обратился с прощальным письмом на своей странице в соцсети. Отметим, что последним клубом 34-летнего нападающего был уфимский «Салават Юлаев».

«Когда мне было три года, дедушка подарил мне мои первые коньки. С того момента я просто влюбился в хоккей. С тех пор я жил и дышал игрой. Даже сейчас моя любовь к игре осталась неизменной, но после 17 лет карьеры в хоккее моё тело больше не может справляться со стрессом и нагрузками, которые требует профессиональный спорт. В жизни каждого спортсмена наступает момент, когда нужно принять непростое решение о завершении карьеры. И для меня этот момент тоже настал, момент повесить коньки» — написал Тихонов.

Добавим, что нападающий также выступал за «Аризону», «Чикаго», «Северсталь» СКА и «Ак Барс».