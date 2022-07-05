«Спартак» заявил о регистрации контракта с Индрашисом

Московский «Спартак» сделал заявление о ситуации с латвийским форвардом Миксом Индрашисом.

Ранее хоккеист утверждал, что не подписывал контракт с российским клубом.

«Контракт между ХК «Спартак» Москва и нападающим сборной Латвии Миксом Индрашисом был подписан согласно регламенту и зарегистрирован в Центральном информационном бюро КХЛ. Все контракты КХЛ признаны Международной федерацией хоккея на льду (IIHF) и должны исполняться.

Вопрос о действующем контракте между ХК «Спартак» Москва и Миксом Индрашисом будет решаться в правовом поле, а не в публичном пространстве. Если игрок примет решение о неисполнении условий контракта, он должен выплатить клубу компенсацию согласно регламенту КХЛ.», - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте «Спартака».

В минувшем сезоне Индрашис выступал в составе «Адмирала» и подольского «Витязя», проведя в сумме 46 матчей в «регулярке» и набрав 17 (7+10) очков. Ни один из клубов не пробился в плей-офф Кубка Гагарина.

Отметим, что власти Латвии законодательно запретили своим хоккеистам и тренерам работать в России и в КХЛ. Латвийская федерация хоккея уже подтвердила, что не будет вызывать форварда в национальную сборную, если он останется в «Спартаке».

Добавим, что помимо «Адмирала», «Витязя» и «Спартака» Индрашис также играл за московское «Динамо».