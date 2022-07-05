Проблемы Федотова с армией могли возникнуть из-за купленного военного билета

Стали известны новые подробности возникшей ситуации с отправкой на воинскую службу голкипера «Филадельфии Флайерз» Ивана Федотова.

Как сообщает телеграм-канал Baza, во время своих выступлений за «Салават Юлаев» 25-летний хоккеист мог приобрести военный билет у бывшего полицейского Фарита Самигуллина, ранее задержанного правоохранительными органами в начале апреля этого года.

Отметим, что Самигуллин занимался продажей документов о прохождении армейской службы спортсменам, выступавшим в Уфе.

Напомним, что Федотов был доставлен в учебную часть ВМФ России в Северодвинске. Отмечается, что он будет проходить там службу до сентября.

В апреле голкипер заявил, что подпишет однолетний контракт с «Филадельфией».