IIHF отклонила апелляции России и Белоруссии в связи с «политикой безопасности»

Международная федерация хоккея (IIHF) на своем официальном сайте сообщила о том, что независимый Дисциплинарный совет организации принял решение отклонить апелляции федераций хоккея России и Белоруссии.

Согласно данным источника, отстранение россиян и белорусов от участия во всех соревнованиях международного уровня с 28 февраля было продиктовано не санкциями, а политикой безопасности. При этом в комиссии заявили, что данное решение не носило дискриминационный характер, а было юридически обосновано.

Ранее стало известно, что Россия и Белоруссия не сыграют на чемпионате мира-2023 года. Также IIHF лишила Россию права принимать мировое первенство в следующем году. Соревнования должны были состоятся с 5 по 21 мая в Санкт-Петербурге.