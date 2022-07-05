Быков - о решении ИИХФ: «Хотелось верить, что разум все-таки возобладает, этого не произошло»

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков прокомментировал отклонение CAS апелляции ФХР на решение об отстранении национальной команды от участия в международных соревнованиях.

«Ожидаемое ли это было решение? Хотелось верить, что разум все-таки возобладает, этого не произошло. Поэтому нужно продолжать бороться и искать решения в случае, если так будет продолжаться, решения о дальнейшем развитии, искать внутренние резервы, чтобы эволюция продолжалась», - приводит слова специалиста «Все про спорт».

Напомним, решение ИИХФ распространяется на весь следующий сезон. Таким образом, команда пропустит уже второй подряд чемпионат мира.

Ранее сборную также лишили выступлений на Евротуре сроком на два года и домашнего этапа турнира.