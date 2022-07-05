Адвокат Федотова: Иван находится на территории воинской части

Адвокат голкипера сборной России Ивана Федотова Алексей Пономарев рассказал, что его клиент уже находится на территории воинской части, куда го доставили для прохождения военной службы.

«Иван Федотов в данный момент находится на территории военной части. Какие-то другие подробности, учитывая местонахождение части, раскрыть пока не могу», - приводит слова Пономарева «РИА Новости».

Напомним, ранее сотрудники органов задержали Федотова буквально на улице и доставили в военкомат, где вратарю стало плохо, и его увезли на скорой. После выписки из больницы хоккеиста доставили в военкомат и отправили в Мурманскую область, а оттуда - на Новую Землю, где он и должен пройти срочную службу.

По окончании минувшего сезона Иван подписал контракт с «Филадельфией Флайерз». В составе ЦСКА хоккеист стал обладателем Кубка Гагарина, а на Олимпийских играх в Пекине завоевал серебро вместе со сборной России.