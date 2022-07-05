Голкипер сборной России по хоккею Иван Федотов будет проходить службу в спортроте Северного флота.

Такую информацию предоставил телеграм-канал Mash, добавив, что вратарь сможет выступать за «Авангард» беломорской военно-морской базы из Северодвинска.

Напомним, ранее сотрудники органов задержали Федотова буквально на улице и доставили в военкомат, где вратарю стало плохо, и его увезли на скорой. После выписки из больницы хоккеиста доставили в военкомат и отправили в Мурманскую область, а оттуда - на Новую Землю, где он и должен пройти срочную службу.

По окончании минувшего сезона Иван подписал контракт с «Филадельфией Флайерз». В составе ЦСКА хоккеист стал обладателем Кубка Гагарина, а на Олимпийских играх в Пекине завоевал серебро вместе со сборной России.