Голкипер Федотов попал в военный госпиталь из-за обострения гастрита

Российский голкипер Иван Федотов снова попал в больницу.

«По нашим сведениям, Иван Федотов находится в военно-морском клиническом госпитале Минобороны РФ с обострением гастрита. Пройти на территорию не получается, потому что тут КПП, просят не снимать. Как относятся жители? Многие люди ему желают добра. Западные журналисты не интересовались ситуацией», - приводит «Матч ТВ» слова журналиста Сергея Орлова.

Напомним, что Федотову стало плохо в Санкт-Петербурге, когда его задержали по делу об уклонении от военной службы.

После выписки из больницы хоккеиста доставили в военкомат и отправили в Мурманскую область, а оттуда - на Новую Землю, где он и должен пройти срочную службу.