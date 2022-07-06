Калниньш объяснил латвийской прессе, почему подписал контракт с «Амуром»

Латвийский голкипер Янис Калниньш объяснил изданию Sportacentrs.com, почему подписал контракт с «Амуром».

«Это не популярное решение, но я принял его, потому что моя карьера не будет длинной. Это оказался лучший вариант для моей семьи, когда я подумал о жизни после хоккея. Я взрослый человек, и я знаю, какая реакция может быть у людей, и как ее повернут СМИ. Каждый из нас живет своей жизнью и принимает решения, которые лучше всего подходят для нас и нашей семьи», - сказал новичок «Амура».

Добавим, что по данным прессы, «Амур» заплатит Калниньшу 700 тыс. евро.

Отметим, что власти Латвии законодательно запретили своим хоккеистам и тренерам работать в России и в КХЛ.

Минувший сезон Калниньш завершал в финской «Таппаре», где провел всего два матча. Тауже латвийский голкипер имеет опыт игры в КХЛ в составе рижского «Динамо» и «Йокерита».