Каменев считает, что карьера вратаря Федотова будет зависеть от его характера

Мастер спорта СССР по хоккею Василий Каменев рассказал, повлияет ли на карьеру вратаря Иваня Федотова год в армии.

«Вы знаете, вратарь молодой, всего 25 лет. Срок жизни спортсмена в сегодняшнее время удлиняется. Всё зависит от него – как он перенесет психологически это, как он будет играть, какое у него будет настроение. Это зависит от человека индивидуально, от его характера, от его воли и целей, которые он ставит перед собой», - приводит слова Каменева Vprognoze.ru.

Напомним, что Федотова задержали в Санкт-Петербурге по делу об уклонении от армии. Спортсмены стало плохо, поэтому сначала его отправили в больницу. После выписки хоккеиста доставили в военкомат и отправили в Мурманскую область, а оттуда - на Новую Землю, где он и должен пройти срочную службу.

По последней информации, Федотову опять стало плохо и он находится клиническом госпитале Минобороны РФ с обострением гастрита.

При этом вратаря причислили к команде Беломорской военно-морской базы «Авангард».