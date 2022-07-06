Капризов и Карнаухов обвиняются в покупке военного билета

Российского форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова и нападающего ЦСКА Павла Карнаухова подозревают в покупке военного билета.

Об этом сообщил телеграм-канал «Инсайды от Карпа». По информации источника, находящийся в настоящее время в России Капризов объявлен в розыск. Отмечается, что игрок мог нарушить закон во время своего выступления за уфимский «Салават Юлаев».

Добавим, что ранее по аналогичному обвинению в Санкт-Петербурге был задержан голкипер сборной России Иван Федотов.

Напомним, сотрудники органов задержали Федотова буквально на улице и доставили в военкомат, где вратарю стало плохо, и его увезли на скорой. После выписки из больницы хоккеиста доставили в военкомат и отправили в Мурманскую область, а оттуда - на Новую Землю, где он и должен пройти срочную службу.

По последней информации Федотов находится в медчасти в связи с обострением гастрита.

По окончании минувшего сезона Иван подписал контракт с «Филадельфией Флайерз». В составе ЦСКА хоккеист стал обладателем Кубка Гагарина, а на Олимпийских играх в Пекине завоевал серебро вместе со сборной России.