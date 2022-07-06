Трефилов считает, что Федотов в армии не пропадет

Бывший наставник женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов прокомментировал ситуацию с вратарем Иваном Федотовым, которого задержали по подозрению в уклонении от службы в армии и отправили на Новую Землю.

«Я думаю, что разум постепенно возобладает. Федотов окажется в ЦСКА. Видимо, идет конфликт интересов. Люди, которые забирали его в ЦСКА, не захотели, чтобы он уехал в Америку. Они считают, что человек одумается и поймет, что армейские сапоги это не хоккейные коньки. Он попал в жернова», - приводит слова специалиста «РИА Новости».

Напомним, ранее сотрудники органов задержали Федотова буквально на улице и доставили в военкомат, где вратарю стало плохо, и его увезли на скорой. После выписки из больницы хоккеиста доставили в военкомат и отправили в Мурманскую область, а оттуда - на Новую Землю, где он и должен пройти срочную службу.

По последней информации Иван находится в медчасти в связи с обострением гастрита.

По окончании минувшего сезона Иван подписал контракт с «Филадельфией Флайерз». В составе ЦСКА хоккеист стал обладателем Кубка Гагарина, а на Олимпийских играх в Пекине завоевал серебро вместе со сборной России.