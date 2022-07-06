Адвокат Федотова заявил, что у хоккеиста никогда не было военного билета

Адвокат голкипера сборной России по хоккею Ивана Федотова - Алексей Пономарев признался, что его клиент никогда не имел на руках военного билета.

«Хотелось бы высказаться о текущей непонятной информации, которая обсуждается, о покупке Иваном когда-то какого-то военного билета. На сегодняшний момент у следственных органов нет претензий по данному вопросу. Военного билета до того, как Федотов был отправлен в ряды вооруженных сил, у него не было. Поэтому вся эта информация не соответствует действительности», - приводит слова юриста РИА Новости».

Напомним, ранее сотрудники органов задержали Федотова буквально на улице и доставили в военкомат, где вратарю стало плохо, и его увезли на скорой. После выписки из больницы хоккеиста доставили в военкомат и отправили в Мурманскую область, а оттуда - на Новую Землю, где он и должен пройти срочную службу.

По последней информации Иван находится в медчасти в связи с обострением гастрита.

По окончании минувшего сезона Иван подписал контракт с «Филадельфией Флайерз». В составе ЦСКА хоккеист стал обладателем Кубка Гагарина, а на Олимпийских играх в Пекине завоевал серебро вместе со сборной России.