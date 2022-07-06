В отношении трех хоккеистов КХЛ возбуждено уголовное дело за поддельные военные билеты

В отношении форварда уфимского «Салавата Юлаева» Анвара Сулейманова, а также бывших игроков команды Владислава Лукина и Михаила Воробьева возбуждены уголовные дела по факту покупки военных билетов.

По информации Mash, хоккеисты обращались за данной услугой к бизнесмену Фариту Самигуллину, который, пользуясь своими связями в местных военкоматах, оформил им военные билеты. Представители органов полагают, что по аналогичной схеме оформили военные билеты и Кирилл Капризов с Иваном Федотовым.

Ранее последние двое заявили, что никогда не имели на руках военников.

Добавим, что Федотова ранее задержали и отправили служить на Новую Землю.